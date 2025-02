Startup AI Safe Superintelligence raccoglie oltre 1 miliardo di dollari

Per chi non lo sapesse, Safe Superintelligence è stata fondata da Ilya Sutskever. E chi sarebbe? L’ex chief scientist di OpenAI. La startup di AI sta per chiudere un finanziamento da capogiro. Si parla di oltre un miliardo di dollari, con una valutazione che tocca i 30 miliardi – superando la cifra che circolavano fino a qualche settimana fa.

Safe Superintelligence: la startup di Ilya Sutskever fa il botto

Secondo Bloomberg, il VC Greenoaks Capital Partners guida l’operazione e mette sul piatto ben 500 milioni di dollari. Se i termini dell’accordo non cambieranno, questo round porterà il totale raccolto da Safe Superintelligence a circa 2 miliardi.

Ilya Sutskever è stato una figura di spicco all’interno di OpenAI, ma non è l’unico asso nella manica di Safe Superintelligence. Nel team di fondatori troviamo anche Daniel Levy, ex ricercatore di OpenAI, e Daniel Gross, ex responsabile dei progetti AI di Apple. Non sorprende che la startup abbia già attirato investimenti da pesi massimi come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e DST Global.

Niente entrate, ma grandi ambizioni

Safe Superintelligence non genera ancora entrate e non ha intenzione di vendere prodotti AI nell’immediato futuro. In un vecchio tweet, aveva dichiarato di voler sviluppare una Superintelligenza sicura, quasi a volersi contrapporre a OpenAI. Con un team del genere e una valutazione così alta, è chiaro che le ambizioni sono alle stelle.