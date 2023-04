State of Consciousness: guarda il film in streaming

Tra le nuove uscite in questi ultimi giorni di aprile, segnaliamo State of Consciousness, un film che è possibile guardare in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Le riprese sono state effettuate in Italia, partendo da Bari. Ecco tutti i dettagli della pellicola e i motivi per i quali se ne consiglia la visione.

Guarda in streaming il film State of Consciousness

Diretto dal regista statunitense Marcus Stokes, al lavoro in passato con George Lucas come addetto agli effetti speciali, ma anche su American Horror Stories e The Walking Dead, è un thriller con protagonista un uomo rinchiuso in un istituto per un disturbo mentale di cui, in realtà, non soffre. Senza svelare troppo per non rovinare l’esperienza di visione, ecco la breve sinossi pubblicata dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano.

Incubo e realtà diventano indistinguibili per Stephen quando si ritrova costretto a dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che non ha. Per riconquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di sfuggire al controllo dell’istituto nel quale è stato rinchiuso.

La durata del film è pari a 1 ora e 46 minuti. Nel cast di attori troviamo Emile Hirsch (di recente con Quentin Tarantino per C’era una volta a… Hollywood), Gaia Scodellaro e Michael E. Rodgers.

La pellicola State of Consciousness è a disposizione in streaming gratis per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime. È la stessa sottoscrizione che consente di beneficiare delle spedizioni a costo zero su migliaia di offerte Amazon. In alternativa, c’è la possibilità di attivare i 30 giorni di prova in qualsiasi momento, senza alcuna spesa ed eventualmente annullando il rinnovo prima della scadenza.

