Steam: finalmente è disponibile per Chrome OS

Steam è senza dubbio alcuno una tra le soluzioni per il gaming più diffuse e apprezzate dai videogiocatori di tutto il mondo. Il servizio è fruibile su Windows e sugli altri principali sistemi operativi e d’ora in avanti pure su Chrome OS. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stata annunciata la disponibilità di una versione Alpha del servizio per i Chromebook.

Steam: c’è la versione Alpha per i Chromebook

La buona nuova, che giunge dopo mesi e indizi al riguardo, è stata comunicata durante il Google For Games Developer Summit 2022. Al momento si tratta ancora di una versione sperimentale e non è chiaro quando l’applicazione per fruire di Steam sarà effettivamente disponibile per il download, ma è comunque un gran bel passo in avanti.

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili inizialmente, no vi sono informazioni ufficiali, ma sulla base dei dettagli scovati nel codice sorgente del sistema operativo dovrebbero essere i seguenti.

Volta Acer Chromebook 514 (CB514-1H)

Volet Acer Chromebook 515

Voxel Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Delbin ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Drobit ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

Elemi HP Pro c640 G2 Chromebook

Lindar Sconosciuto, Lenovo

Per quel che concerne i requisiti minimi richiesti, occorrono CPU Intel Core i5 di 11° generazione o superiori e almeno 7 GB di RAM, che sono delle specifiche piuttosto elevate se si considera l’ecosistema Chrome OS, di conseguenza viene tagliata fuori la maggior parte dei dispositivi entry level e i sistemi di fascia superiore non esattamente recenti.

In merito ai giochi compatibili, invece, non è disponibile alcuna informazione, motivo per cui toccherà inevitabilmente attendere ancora per poter ottenere maggiori dettagli.