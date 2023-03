Steam: Valve dice stop al supporto per Windows 7, 8 e 8.1

Sebbene la maggior parte di coloro che utilizza Steam per videogiocare da computer lo faccia mediante un sistema operativo aggiornato, la recente decisione presa per la celeberrima piattaforma videoludica va comunque a interessare e rattristare una piccola parte di utenti nel mondo: lo stop al supporto per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.

Steam: a partire dal 1° gennaio 2024 termina il supporto per i vecchi OS Windows

Nelle score ore, infatti, Valve ha condiviso un post nella sezione delle linee guida del sito di Steam con il quale informa che a partire dal 1° gennaio 2024 terminerà il supporto per i più “vetusti” sistemi operativi di casa Microsoft. La cosa, però, non avverrà in maniera drastica, in quanto ci sarà tutto il 2023 a disposizione per potersi mettere in regola andando ad aggiornare il PC a un sistema operativo di più recente produzione, come ad esempio Windows 11.

La decisione sarebbe intrinsecamente legata alla fine del supporto di Chrome per le stesse versioni del sistema operativo Windows, il che andrebbe a vanificare il funzionamento di Steam, visto e considerato che il browser è essenziale per l’utilizzo del client. Inoltre, le ultime versioni di Steam necessitano aggiornamenti di sicurezza disponibili solamente per Windows 10 e versioni successive.

Da tenere presente che Valve ha riferito che in base a un recente sondaggio condotto su Steam solo il 2% degli utenti che fanno uso della piattaforma sono interessati concretamente dal cambiamento in oggetto. Tale percentuale, inoltre, è destinata a ridursi in modo fisiologico durante l’anno e in alcuni casi andrà pure un po’ forzata.

