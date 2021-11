Steelseries Arctic Pro: l'affare per i giocatori professionisti

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie da gaming, ma versatili, oggi ti riportiamo un’offerta su uno dei migliori in assoluto. Stiamo parlando delle Steelseries Arctis Pro, un headset per giocatori professionisti, con una qualità degna delle migliori cuffie Hi-Fi.

Cuffie gaming Steelseries Arctis Pro: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto futuristico, con una finitura nera e canna di fucile, e l’immancabile illuminazione RGB che circonda i padiglioni. La struttura è realizzata interamente in acciaio e lega di alluminio. Questo garantisce un peso decisamente ridotto, senza trascurare la durabilità di materiali resistenti alle deformazioni. I padiglioni sono i noti AirWave sviluppati in collaborazione con gli atleti, che garantiscono confort e traspirazione anche per chi usa gli occhiali, evitando la sudorazione. Ottima la fascia per la testa in stile occhiali da sci autoregolante, che si adatta perfettamente ad ogni giocatore. Per quanto riguarda il microfono troviamo il pluripremiato ClearCast, eletto come migliore in ambito gaming, che garantisce conversazioni chiare e cristalline. Decisamente comodo il telecomando ChatMix, che consente di bilanciare il volume di gioco e della chat, senza interrompere l’azione. A sorprendere però, è la qualità degli altoparlanti che Steelseries ha adottato su queste cuffie.

Prestazioni

Per le Arctis Pro l’azienda ha optato per due driver al neodimio da 40mm, con una risoluzione di 10Hz-40.000kHz, raddoppiata rispetto a qualsiasi altra cuffia del settore. Questo consente un livello di dettaglio impareggiabile, offrendo un vantaggio assoluto sugli avversari soprattutto in giochi come gli fps. Tuttavia, grazie al software Steelseries Engine è possibile equalizzare al meglio le cuffie per adattarle a qualsiasi utilizzo, come l’ascolto musicale o la visione dei film. A tal proposito non manca la tecnologia dts Headphone, che offre uno dei migliori sistemi per l’audio spaziale 7.1 virtuale. Naturalmente da qui è possibile personalizzare l’illuminazione RGB, con interessanti effetti supportati da una palette da 16,7 milioni di colori. In sostanza un headset senza compromessi, indirizzato a chi vuole il meglio in assoluto su tutti i fronti, dalla comodità alla qualità, passando per la versatilità.

Grazie ad uno sconto del 40%, le Steelseries Arctis Pro possono essere acquistate su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.