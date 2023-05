SteelSeries Rival 600: mouse assurdo scontato del 60% (36€)

Siete alla ricerca di un mouse da gaming di altissima qualità, ma venduto inspiegabilmente a un prezzo incredibilmente basso? Su Amazon dovreste sbrigarvi ad acquistare il meraviglioso SteelSeries Rival 600 il cui prezzo di listino di 89,99 euro scende a quota 36 euro grazie allo sconto del 60%.

Mouse SteelSeries Rival 600: altissima qualità studiata per il gaming

Mai più movimenti inutili all’atto del sollevamento o abbassamento del mouse. Il nuovo sistema a sensore doppio associa il rilevamento 1 a 1 a un innovativo sistema di rilevamento della distanza di sollevamento. Per la prima volta, avrete il controllo completo su tutto e inoltre l’esclusivo sensore ottico TrueMove3 è da ben 12.000 CPI e 350 IPS. Questo garantisce la distanza di sollevamento più precisa e bassa al mondo.

Sono poi presenti ben 256 configurazioni per l’ottimizzazione di peso e baricentro. Il rivoluzionario design con trigger separato offre le migliori performance nel gaming e gli switch meccanici garantiscono ben 60 milioni di clic. Il processore ARM a 32 bit offre prestazioni a bassa latenza e consente di salvare le impostazioni CPI e del sensore di sollevamento, con effetti di illuminazione personalizzati, keybind e macro complete on-board per un utilizzo senza software in occasione di eventi e tornei LAN.

Insomma si tratta di un mouse di altissima qualità che al prezzo proposto da Amazon, ovvero solo 36 euro, non può non essere acquistato. Le consegne, infine, sono gratuite e rapide in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

