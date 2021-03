Nel momento in cui prestare particolare attenzione all’igiene è fondamentale, avere in casa o in ufficio uno sterilizzatore UV in grado di eliminare germi e batteri può tornare estremamente utile. Quello adatto a ospitare oggetti e dispositivi dalle dimensioni simili a uno smartphone è disponibile in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 28,39 euro, approfittando dello sconto pari al 17% e approfittando di un ulteriore coupon da 5 euro accessibile in questo momento.

Offerte lampo Amazon: sterilizzatore UV per smartphone

Il funzionamento si basa sull’impiego di quattro LED UV-C: è sufficiente premere il pulsante e attendere cinque minuti il completamento dell’operazione. C’è anche uno spazio in cui inserire alcuna gocce di olio essenziale per l’aromaterapia. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Tutto questo, in questo momento, al prezzo di soli 28,39 euro invece di 39,99 euro come da listino. Come sempre, trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo poiché disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.