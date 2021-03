Amazon Echo Dot e Show 5, offerte imperdibili

Tornano in offerta i prodotti Amazon compatibili con Alexa. Gli utenti possono acquistare il nuovo Echo Dot di quarta generazione e il popolare Echo Show 5. I due modelli sono quelli più economici del catalogo, ma offrono tutte le funzionalità più utilizzate, tra cui la possibilità di gestire i dispositivi smart presenti nell’abitazione. Attualmente si possono sfruttare sconti fino al 44%.

Echo Dot e Show 5: prezzi imperdibili

Il nuovo Echo Dot di quarta generazione si differenzia dalla precedente versione per la sua forma sferica. L’anello luminoso che indica il funzionamento di Alexa è stato spostato in basso. L’altoparlante interno è rimasto invariato, ma la qualità del suono è migliorata grazie al nuovo design.

Sul retro sono presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta per collegare l’alimentatore. La connettività è garantita dai moduli WiFi e Bluetooth. La configurazione iniziale è molto semplice e prevede l’uso dell’app Alexa per Android e iOS. Gli utenti possono utilizzare i comandi vocali per eseguire specifiche azioni, tra cui avviare lo streaming musicale, effettuare chiamate o ascoltare le ultime notizie. Il prezzo attuale è 39,99 euro (sconto del 33%).

Le stesse funzionalità sono disponibili su Echo Show 5. Questo modello ha uno schermo da 5,5 pollici che può essere sfruttato per le videochiamate, vedere un film con Netflix o controllare chi ha bussato alla porta. È possibile infatti gestire le videocamere di sorveglianza e i campanelli smart, oltre ad altri dispositivi presenti in casa (lampadine, interruttori, termostati, TV, Xbox e altri).

Amazon offre Echo Show 5 al prezzo di 49,99 euro, invece di 89,99 euro (sconto del 44%). La spedizione è ovviamente gratuita.