Amazon Build It: dispositivi Alexa in crowdfunding

Amazon ha annunciato una nuova iniziativa che prevede la realizzazione di prodotti che ricevono il gradimento degli utenti. Build It sfrutta il principio del crowdfunding per selezionare i dispositivi da produrre tra i vari concept presentati. Il primo lotto include un orologio a cucù, un stampante di sticky notes e una bilancia nutrizionale. Caratteristica comune è ovviamente il supporto per Alexa.

Amazon Build It: scegli il prodotto

Build It è parte del programma Day 1 Editions, con il quale Amazon ha deciso di realizzare gli Echo Frames, mentre il progetto Echo Loop è stato abbandonato sulla base dei feedback ricevuti. L’azienda di Seattle presenterà periodicamente alcuni concept. Quelli che raggiungeranno il numero di preordini stabilito (entro 30 giorni) verranno portati sul mercato, mentre gli altri non entreranno in produzione.

Per i primi tre dispositivi, la scadenza è fissata al 19 marzo. Purtroppo nelle pagine dei tre prodotti non viene indicato l’obiettivo, ma c’è solo una percentuale. La spesa verrà addebitata solo se viene raggiunto l’obiettivo. Tutti devono essere abbinati ad un dispositivo Echo.

Attualmente il prodotto più popolare è la stampante di sticky notes con il 53% di preordini. Si tratta di una stampante termica che stampa “post-it” su carta bianca, gialla, rosa o blu. È possibile ad esempio pronunciare il comando “Alexa, stampa la lista della spesa“. Il prezzo è 89,99 dollari.

La bilancia smart ha raggiunto invece il 23% di preordini. La bilancia, da abbinare preferibilmente ad un Echo Show, pesa gli alimenti (ovviamente), ma l’utente può anche ottenere informazioni nutrizionali, ad esempio “Alexa, chiedi alla bilancia quanto zucchero c’è in queste fragole“. Il prezzo è 34,99 dollari.

Anche l’orologio a cucù ha raggiunto il 23% di preordini. L’orologio ha lancette meccaniche, 60 LED per i secondi, un pendolo rimovibile, un altoparlante e ovviamente un cuculo. È possibile ad esempio pronunciare il comando “Alexa, imposta un timer di 20 minuti“. Il prezzo è 79,99 dollari.

Le consegne sono previste tra luglio e settembre, se verrà raggiunto l’obiettivo prefissato per i tre prodotti.