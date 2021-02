Amazon Echo: music sharing con Alexa

Tra le funzionalità di Alexa ci sono quelle relative alla comunicazione. Amazon ha ora rilasciato un aggiornamento che permette di condividere brani musicali con altre persone. Ciò avviene tramite messaggi inviati ai contatti che hanno un dispositivo Echo o l’app Alexa.

Alexa condivide la musica

Amazon sottolinea che uno dei più grandi piaceri della vita è condividere l’esperienza musicale con gli affetti più cari o rivivere vecchi ricordi con la famiglia, ma anche suggerire agli amici nuovi artisti e brani musicali. Ora tutto questo è possibile con la funzionalità Music Sharing di Alexa.

È sufficiente pronunciare il comando vocale “Alexa, condividi la canzone con [nome contatto]” durante l’ascolto e Alexa invierà il brano al destinatario. Quest’ultimo può ascoltare la canzone sul suo dispositivo Echo e rispondere con una reazione. Quando qualcuno condivide un brano musicale, Alexa invia una notifica tramite Echo o app. L’utente deve solo chiedere all’assistente di leggere i messaggio oppure toccare la notifica inviata dall’app per scegliere il dispositivo su cui avviare la riproduzione.

Il primo passo, se non è stato già fatto in passato, è attivare la comunicazione sull’account tramite l’omonima scheda dell’app Alexa e consentire l’accesso ai contatti. Per vedere chi ha un dispositivo Echo e/o l’app Alexa è sufficiente toccare l’icona Messaggio in alto. Quando il destinatario riceve una canzone, Alexa cerca lo stesso brano sul servizio di streaming predefinito o su altri disponibili. Se non viene trovato, l’assistente suggerisce una stazione in base al nome dell’artista e al titolo della canzone.

Amazon promette ulteriori novità e miglioramenti in futuro. Questo è solo l’inizio della funzionalità Music Sharing.