Alexa parla con la Xbox, ma serve un Echo

Da circa due anni è possibile sfruttare Alexa per eseguire alcune operazioni sulla Xbox One, ma è necessario utilizzare una skill. Microsoft ha ora rilasciato un’app dedicata da installare sulla console (anche le nuove Xbox Series X/S) che offre un numero maggiore di funzionalità. Purtroppo serve ancora un Amazon Echo oppure un altro dispositivo compatibile con l’assistente digitale.

Alexa parla con le Xbox

Alexa for Xbox (questo è il nome dell’app) è al momento solo un “segnaposto” sul Windows Store, in quanto non può essere ancora scaricata. Microsoft ha comunque pubblicato i requisiti minimi e le principali informazioni. Quando sarà disponibile potrà essere installata su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Nella descrizione è scritto che l’app “porta la potenza di Alexa sullo schermo della TV”.

Alcune funzionalità erano già disponibili con la skill per Xbox One, come accendere la console, lanciare un gioco, avviare Netflix, registrare una sessione di gioco e invitare un amico. L’app nativa permette di eseguire altre operazioni tramite comandi vocali. L’utente può chiedere ad Alexa di avviare la riproduzione di un brano musicale, visualizzare l’elenco della spesa, accedere alle email, mostrare previsioni del tempo, appuntamenti in calendario e lo streaming della videocamera di sorveglianza.

Non è noto quando sarà possibile scaricare l’app sulla console. Alexa for Xbox evidenzia per l’ennesima volta l’intenzione di rendere la piattaforma universale per quanto riguarda l’uso degli assistenti digitali. Cortana è ormai diventato un servizio aziendale e sempre meno consumer. Alexa è infatti disponibile anche su Windows 10.