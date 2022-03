A Steve Ballmer non piacciono i pomodori

Non è mai stato un tipo troppo formale, Steve Ballmer. Non lo era ai tempi di Microsoft (DEVELOPERS DEVELOPERS DEVELOPERS) e non lo è ora da proprietario di una squadra NBA. Ed è proprio in un contesto informale che svela alcune curiosità: nella cucina di Serge Ibaka, ala dei Milwaukee Bucks e chef, tra un infuso di scarafaggi e un sandwich con cervello di maiale bollito.

24 minuti di Steve Ballmer show

Quella che ne esce è un’intervista (nel video in streaming qui sotto) di cui consigliamo la visione a chi ha una ventina di minuti da trascorrere in relax.

Per chi invece non ha tempo da perdere, ecco ciò che ne emerge. Tra coloro chiamati in causa, anche Bill Gates e Jeff Bezos.