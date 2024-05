Aiuto di stato da 2 miliardi a STMicroelectronics

È giunto da Bruxelles il via libera della Commissione europea all’aiuto di stato che sosterrà la realizzazione e il funzionamento di una nuova fabbrica STMicroelectronics in Italia. Sorgerà in Sicilia, più precisamente a Catania. Il valore del contributo messo sul piatto dal nostro paese ammonta a circa 2 miliardi di euro, sotto forma di sovvenzione diretta.

La fabbrica STMicroelectronics in Italia: 2 miliardi dallo stato

L’impianto si occuperà della produzione di chip per dispositivi elettrici in carburo di silicio destinati ai veicoli a zero emissioni, alle stazioni di ricarica rapida, alle apparecchiature per le energie rinnovabili e ad altre applicazioni industriali. Utilizzerà un processo basato su wafer di 200 mm di diametro. Il progetto vedrà l’impresa investire 5 miliardi di euro. Si stima possa entrare a regime nel 2032.

A fronte dell’aiuto di stato, STMicroelectronics si è impegnata a garantire il raggiungimento di diversi obiettivi, a beneficio del nostro paese. Eccoli.

Generare un chiaro impatto positivo, con effetti di ricaduta sulla catena del valore dei semiconduttori, dell’UE al di là di ST e dell’Italia;

contribuire allo sviluppo della prossima generazione della tecnologia basata sul carburo di silicio da 200 mm, nonché a una tabella di marcia tecnologica per i moduli in carburo di silicio nell’UE;

attuare ordini classificati come prioritari in caso di carenza di approvvigionamento, in linea con la normativa sui chip per l’Europa;

sviluppare e attuare formazioni in materia di istruzione e competenze, per aumentare il bacino di forza lavoro qualificata.

L’iniziativa fa parte di un progetto battezzato Catania Campus (qui sotto il rendering) ed è in linea con gli obiettivi stabiliti dal European Chips Act che mira a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell’Europa nelle tecnologie dei semiconduttori .

Quello che sorgerà, sarà un impianto unico nel suo genere nel vecchio continente. Chiudiamo con le parole di Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza della Commissione europea.