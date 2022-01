Storytelling e tecnologia: corso in italiano con il 71% di sconto

Chi si rivolge a un e-commerce sta cercando un prodotto specifico… ma anche una storia da vivere.

Per creare un sito in grado di vendere online, è necessario conoscere un linguaggio apposito, capace di coinvolgere l'utente e di toccare i giusti tasti della sua mente.

Si tratta di un'arte, capace di combinare storytelling e tecnologia per ottenere risultati concreti come l'aumento delle vendite. In questo contesto, il corso Design di un experience brand commerce proposto dall'agenzia digitale Adoratorio, risulta molto importante per chi possiede (o intende avviare) un e-commerce.

Il percorso formativo, a cura dei due fondatori dell'agenzia (Camilla ed Enea) è totalmente in lingua italiana e permette di avere una panoramica ampia su questa materia.

Il corso, proposto da una piattaforma affermata nel settore come Domestika, tra le altre cose è soggetto a uno sconto considerevoleche lo rende ancora più appetibile.

Design di un experience brand commerce: come aumentare le vendite del tuo e-Commerce

Grazie alla loro esperienza con Adoratorio, i due fondatori spiegano attraverso il corso come lavorano in ottica brand commerce. Ciò comporta la sinergia tra e-commerce e racconti creativi, il tutto per incrementare l'user experience e, di conseguenza, aumentare le vendite.

Questo contenuto si rivolge a persone con una conoscenza base di UX/UI design ma anche a principianti che vogliono avviare il proprio e-commerce nel miglior modo possibile (o migliorarne uno già attivo).

Il percorso formativo è costituito da 15 lezioni, per un totale di circa 2 ore e mezza, oltre a 21 risorse aggiuntive. Così come tutti i costi proposti da Domestika, questo è completamente fruibile via app e, al termine dello stesso, è possibile ottenere un certificato di partecipazione.

Se il prezzo originale di Design di un experience brand commerce è di 44,90 dollari è già interessante, grazie all'attuale sconto risulta ancora più appetibile. Con il prezzo ridotto del 71% infatti, è possibile ottenere questo corso solamente per 12,99 dollari.

Un'opportunità davvero imperdibile per chi intende avviare o migliorare la sua attività online.