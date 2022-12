Strange World in streaming: data, trailer e piattaforma

Strange World è la nuova produzione di Walt Disney Animation Studios, un’avventura vivace e originale che vede protagonista una famiglia di esploratori, intenzionata a vistare una terra insidiosa e selvaggia. Dopo il debutto nei cinema italiani avvenuto il mese scorso, il film d’animazione sta per arrivare anche in streaming come esclusiva Disney : la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 23 dicembre, giusto in tempo per Natale.

Guarda in streaming Strange World dal 23 dicembre

La realizzazione è stata portata a termine con un budget pari a 180 milioni di dollari. Le prime recensioni pubblicate hanno accolto la pellicola in modo positivo (rating del 73% su Rotten Tomatoes). Di seguito è visibile il trailer ufficiale, utile per iniziare a immergersi nell’atmosfera della pellicola prima della visione integrale.

Tra i doppiatori italiani spiccano i nomi di Marco Bocci, Lorenzo Crisci, Lucy Campeti, Valentina Stredini e Francesco Pannofino della serie Boris. Nella versione originale, invece, le voci dei protagonisti principali sono quelle di Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union, Lucy Liu e Dennis Quaid.

Tra le prossime uscite su Disney non c’è solo Strange World. Domani arriverà anche l’atteso cortometraggio Le Pupille di Alice Rohrwacher.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.