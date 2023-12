Streaming EASY, Chromecast con ricerca vocale: film, Netflix e altro

Trasformare un televisore un po’ vecchiotto in uno di ultima generazione è un attimo. Con un prodotto come Chromecast tra le tue mani, tutto diventa possibile, persino lo streaming. Pensa che questo prodotto è stato creato apposta e se non ne hai mai sentito parlare è per un semplice motivo: ormai i televisori più moderni lo hanno direttamente integrato al loro interno.

Ma tornando a noi, vista l’occasione ghiotta su Amazon chi sono per nascondertelo? Collegati al volo in pagina dove puoi risparmiare il 25% e farlo diventare tuo a soli 29,90€.

Non perdere neanche un secondo in più, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chromecast con Google TV: un prodottino troppo intelligente

Si collega alla porta HDMI del tuo televisore ed ha bisogno semplicemente di una connessione WiFi per entrare in funzione. Se hai queste due risorse a disposizione, puoi usare un Chromecast senza alcun problema. Ma veniamo al dunque, cosa fa? È come un computer in miniatura che al suo interno ha un sistema, Google TV, che trasforma anche il più vecchio dei televisori in un smart hub con tutte le applicazioni dedicate allo streaming.

Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RAI, NOW e tutte le altre che conosci o a cui sei interessato sono presenti. Inoltre puoi scaricare anche quelle che più ti interessano dall’App Store.

Naturalmente arriva con il suo telecomando semplice da usare e adornato anche di Assistente Google Vocale. Un click sul tasto apposito e richiami la sua attenzione per avere tutto a portata di comando vocale.

Geniale, vero? Ora diventa tuo se ti colleghi su Amazon. Apri la pagina e approfitta dello sconto per portare a casa il tuo Chromecast con Google TV integrato a soli 29,90€. Non perdere tempo.

Delle spedizioni, come sempre, non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.