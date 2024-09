Ascolta in streaming gratis Apple Music per 3 mesi

Dal nuovo e atteso album di David Gilmour a quello di Shiva, dal ritorno dei Linkin Park con una voce inedita al secondo disco di Paris Hilton, solo per fare alcuni esempi: puoi ascoltare in streaming tutte queste ultime uscite (e molte altre) su Apple Music. Se non lo hai ancora fatto, attiva la prova gratis di 3 mese disponibile ancora per pochi giorni, grazie a una promozione dedicata, e accedi all’intero catalogo della piattaforma da tutti i tuoi dispositivi.

Attiva il mese gratis di streaming su Apple Music

Il servizio ospita un totale pari a oltre 100 milioni di canzoni, da riprodurre sempre senza pubblicità. Non è il solo punto di forza: ci sono anche il supporto all’audio spaziale per un’esperienza immersiva e quello alla definizione lossless per una qualità priva di qualsiasi compressione, un vasto archivio di interviste e concerti live in esclusiva. Inoltre, la possibilità di effettuare il download dei brani nella memoria interna ti permette di averli a portata di mano anche quando sei offline o non vuoi consumare traffico dati. Scopri di più sul sito ufficiale.

Ancora, ci sono Apple Music Sing per seguire i testi in tempo reale, l’ascolto condiviso per un’esperienza capace di coinvolgere familiari e amici, la disponibilità dell’applicazione ufficiale su tutte le principali piattaforme e molto altro.

Per ottenere 3 mesi gratis di abbonamento non devi far altro che attivarlo da un dispositivo a tua scelta tra quelli delle linee iPhone, iPad o Mac, effettuando l’autenticazione con l’ID Apple. Come anticipato, si tratta di una promozione disponibile ancora solo per pochi giorni.

In chiusura, vale la pena sottolineare che l’offerta è valida solo per i nuovi abbonati e che scadrà il 23 settembre 2024.