Come vedere Milan-Borussia in streaming (Champions)

Milan-Borussia Dortmund, in campo martedì 28 novembre alle ore 21:00 a San Siro, da vedere in streaming (anche gratis), è il match fin qui più importante della stagione per la squadra di mister Pioli. Il passaggio agli ottavi di Champions League dipende dal risultato di questa sfida. All’andata, in terra tedesca e di fronte al Muro Giallo, finì 0-0.

Per i rossoneri si tratta di un appuntamento da dentro o fuori. Al momento sono terzi nella classifica del gruppo F, a 5 punti, in un girone dove regna l’equilibrio. Gli avversari tedeschi sono primi a 7, al secondo posto c’è il PSG a 6. Chiudono gli inglesi del Newcastle a 4. Tutto può ancora accadere.

Ai tifosi del Diavolo e agli appassionati del grande calcio segnaliamo diverse modalità per vedere la partita. C’è la diretta streaming su NOW e quella sulla piattaforma Infinity di Mediaset (anche senza abbonamento). Inoltre, chi si trova a casa, può semplicemente sintonizzare il televisore su Canale 5, dove è trasmessa in chiaro.

Sono panchine che iniziano a scottare, quelle dei due allenatori, Pioli e Terzic, chiamati a una prova convincente per convincere pubblico e dirigenze. Diamo un’occhiata alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Adli, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Pulisic;

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini, Emre Can, Ozcan, Reus, Brandt, Bynoe-Gittens, Fullkrug.

Assenze pesanti come quella di Leao potrebbero complicare i piani dei rossoneri, che rimangono comunque i favoriti per la vittoria secondo il pronostico dei bookmaker.

