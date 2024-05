Come accedere alla radio streaming Pandora dall'Italia

Lo streaming di Pandora è unico nel suo genere: permette di creare stazioni radio personalizzate da ascoltare sui propri dispositivi, con la musica preferita, anche gratuitamente. Inoltre, è uno dei servizi più longevi del settore, creato nel lontano 2000. Purtroppo, è ufficialmente accessibile solo negli Stati Uniti, ma un metodo per farlo dall’Italia esiste ed è tanto semplice quanto aprire l’applicazione di Surfshark (oggi in offerta).

Pandora in streaming dall’Italia: ecco come fare

Grazie ai server della VPN distribuiti in oltre 100 paesi del mondo (nel nostro si trovano a Roma e a Milano, per gli USA ce ne sono ben 22 tra i quali scegliere), è possibile ottenere un indirizzo IP geolocalizzato dove necessario. rimandiamo al sito ufficiale per tutti i dettagli.

Il servizio di streaming offerto da Pandora è disponibile in tre versioni, una delle quali è completamente gratuita chiamata Free, con il supporto alla creazione di stazioni personalizzate, ricerca e riproduzione dei brani desiderati, podcast e skip illimitati. Oltre a questo ci sono le formule Plus e Premium che richiedono la sottoscrizione di un abbonamento.

Vediamo quali sono i pochi e semplici passi da seguire per accedere allo streaming di Pandora dall’Italia,

Lancia l’applicazione di Surfshark (in promozione) sul dispositivo scelto per l’ascolto; connettiti a uno dei server italiani della VPN per ottenere un indirizzo IP localizzato negli Stati Uniti; apri il portale o l’app di Pandora e inizia lo streaming delle tue stazioni radio personalizzate.

Grazie all’offerta in corso puoi attivare l’abbonamento alla VPN di Surfshark approfittando di uno sconto dell’86% e 3 mesi extra scegliendo il piano Starter con formula biennale. Tra le funzionalità incluse ci sono il blocco degli annunci, dei cookie e dei pop-up, il generatore automatico di dati personali e di email per le iscrizioni. Scopri di più alla pagina dedicata.