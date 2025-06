Streaming senza blocchi: PIA sblocca Netflix e altro

Per uno streaming senza blocchi è necessario ricorrere a una VPN. Un servizio di questo tipo, infatti, consente di evitare blocchi geografici e censure grazie alla possibilità di ottenere l’IP di un altro Paese, scegliendo un server VPN situato in una zona geografica differente da quella da cui avviene la connessione. Si tratta di un meccanismo semplice da utilizzare (tutto viene gestito dall’app della VPN).

La soluzione giusta per uno streaming senza blocchi con una VPN è rappresentata da Private Internet Access (PIA). Si tratta di uno dei servizi VPN più completi e vantaggiosi: con la promozione in corso, infatti, questo servizio ha un costo di 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano di 24 mesi con 2 mesi aggiuntivi.

L’offerta è riscattabile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access, linkato qui di sotto.

VPN per uno streaming senza blocchi

Con Private Internet Access è possibile sfruttare un network di server VPN che copre 91 Paesi al mondo. Di conseguenza, è possibile accedere in modo facile e senza limitazioni a piattaforme di streaming come Netflix e simili. La connessione, inoltre, è protetta dalla crittografia e avviene senza limiti di banda, con possibilità di utilizzare più dispositivi in contemporanea.

Tutto viene gestito dall’app di Private Internet Access. Al momento dell’attivazione della connessione VPN, infatti, è sufficiente scegliere un server situato in un altro Paese, rispetto a quello da cui avviene la connessione, per ottenere un IP diverso e navigare senza blocchi. Ad esempio, chi si trova in vacanza all’estero può scegliere un server italiano per ottenere un IP italiano e accedere a Internet e tutti i vari servizi senza limitazioni.

Per utilizzare Private Internet Access sono sufficienti 1,99 euro al mese. La promozione in questione è valida andando ad attivare il piano di 24 mesi con 2 mesi gratis. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.