Streaming SENZA FRENI Con Fire TV Stick scontata del 31%, ora su Amazon

Un’occasione unica se vuoi dare vita nuova al televisore vecchio che non si aggiorna più o non ha accesso ad internet. Con Fire TV Stick hai la tua opportunità di avere ogni app per lo streaming a portata di telecomando in modo veloce, efficace e soprattutto economico.

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera ancora di più. Lo sconto del 31% è il tuo momento, approfittane al volo per portare a casa uno dei dispositivi più ambiti a soli 30,99€. Non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fire Tv Stick con telecomando e Amazon Alexa dalla tua parte

Si presenta come una chiavetta HDMI, la colleghi alla porta del tuo televisore e all’alimentatore ed ecco che entra in funzione. Appena si accende hai la configurazione guidata con cui la connetti al WiFi, al tuo account Amazon ed il gioco è fatto.

Ogni volta che apri il televisore ti si apre anche la tua nuova home smart in cui accedere a tutti i contenuti che più ami come streaming, giochi e tanto altro ancora. Ovviamente puoi scaricare tutte le app che vuoi ma trovi già le più importanti come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e così via.

Pensa che sul telecomando, che usi anche per regolare la voce, hai l’accesso rapido. In alto, poi, c’è il tasto speciale di Amazon Alexa: tienilo premuto e chiama l’attenzione dell’assistente con cui sblocchi il comando vocale.

La Fire Tv Stick è un prodotto eccezionale di cui davvero non fare a meno soprattutto perché torna sempre utile.

Cosa aspetti? Approfitta dello sconto del 31% dato dalla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon e porta a casa la tua a soli 30,99€ ora.

