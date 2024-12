La striscia LED di Govee per la TV è al MININO STORICO

È in offerta a tempo su Amazon, al suo prezzo minimo storico: Govee TV Backlight 3 Lite è l’articolo più venduto nella categoria strisce LED sull’e-commerce e oggi lo puoi acquistare approfittando di uno sconto del 37% sul listino ufficiale. A cosa serve? A proiettare in modo dinamico sulla parete dietro al televisore un fascio di luce coerente con le immagini mostrate sullo schermo.

Govee TV Backlight 3 Lite è al suo prezzo minimo

Grazie alla tecnologia Envisual in dotazione puoi contare su una corrispondenza dei colori più accurata, creando un’esperienza visiva immersiva. Inoltre, la correzione Fish-Eye corregge la distorsione dell’obiettivo della fotocamera. È facile da installare, grazie al kit di montaggio incluso. Ogni parametro di funzionamento può essere controllato attraverso l’app dedicata su smartphone oppure tramite comandi vocali, grazie al supporto per Alexa e Assistente Google. Tra le altre caratteristiche che vale la pena citare ci sono le varie modalità di illuminazione, il timer per accensione o spegnimento automatico e la compatibilità con tutti i televisori dalla diagonale compresa tra 55 e 65 pollici. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Invece di 89,99 euro come da listino ufficiale, lo sconto del 37% applicato in automatico di permette di acquistare Govee TV Backlight 3 Lite al suo prezzo minimo storico di soli 56,99 euro. Il risparmio è notevole. Dai uno sguardo alle oltre 1.200 recensioni positive pubblicare, con voto medio superiore a 4/5.

Se si tratta di un regalo per Natale, non ci sono problemi: per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino al 31 gennaio 2025. Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon.