Striscia LED smart TP-Link: prezzo SHOCK su Amazon (-44%)

La TP-Link Tapo L900 è una striscia LED smart WiFi compatibile con Alexa e Google Assistant e perfetta per personalizzare in maniera originale l’illuminazione in casa. Oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 27,99 euro invece di 49,99: un prezzo incredibile che inevitabilmente sta andando a ruba.

Striscia LED smart TP-Link: multicolore e intelligente

Questa striscia LED ti permette di personalizzare l’illuminazione scegliendo tra 16 milioni di colori e diverse tonalità di bianco per creare l’illuminazione ideale per ogni momento: una soluzione calda per rilassarti, un colore vivace per una festa o una tonalità fredda per la massima concentrazione.

È compatibile con Alexa e Google Assistant per cui puoi controllarla con la voce o tramite l’app Tapo, con cui gestire accensioni, colori e intensità con un semplice tocco.

Facile da installare, ti basta tagliare la striscia della lunghezza desiderata per applicarla dove vuoi su qualsiasi superficie grazie al supporto adesivo integrato. Inoltre, l’interessante funzione Sync-to-Music ti permette di far muovere la luce a ritmo di musica.

Si collega alla rete WiFi di casa ed è subito pronta a funzionare: acquista adesso la striscia LED TP-Link Tapo L900 su Amazon a soli 27,99 euro.