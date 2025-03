Studenti vincono 43.000 euro alla Lotto grazie all'AI

Chi gioca al lotto prende i numeri molto sul serio, ognuno ha il suo metodo infallibile! C’è chi punta sempre sugli anni di nascita dei familiari, chi si affida all’ispirazione del momento, inventando combinazioni diverse ogni volta, e poi c’è chi analizza le statistiche per ore e ore, convinto di poter scoprire così il sistema perfetto

E puntualmente, quando qualcuno azzecca il jackpot, ecco che spuntano fuori presunte strategie, basate su formule statistiche, che naturalmente restano un segreto.

In un certo senso, è quello che è accaduto ad alcuni studenti dell’Università di Lecce. Tutti iscritti al dipartimento di matematica dell’università, hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per sviluppare un algoritmo che analizzasse i numeri estratti negli ultimi due anni. L’obiettivo era quello di scartare quelli che non uscivano spesso e concentrarsi su quelli più frequenti. I loro sforzi sono stati ripagati, letteralmente.

Lotto, studenti vincono 43mila euro grazie ad algoritmo AI

Un primo tentativo con i numeri forniti dal programma ha permesso loro di intascare 4.500 euro. Gli studenti hanno poi investito 300 euro per perfezionare l’algoritmo prima di ritentare la fortuna. Hanno fatto bene, visto poi com’è andata… hanno intascato 43.000 euro: circa 143 volte l’importo reinvestito. I ragazzi sono comunque consapevoli dei limiti del proprio esperimento. Il lotto è pur sempre un gioco d’azzardo nel senso stretto del termine. Ogni numero ha la stessa probabilità di uscire di un altro, e questo è quanto.

È comunque interessante notare come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per cercare di trovare una logica in una serie di dati casuali come i numeri di un’estrazione. Come ci si può aspettare, l’algoritmo creato non è disponibile per tutti. Ma nulla vieta di cimentarsi nello stesso esperimento, con un altro sistema AI, s’intende!