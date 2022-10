Stufa elettrica smart a basso consumo: -50€ su Amazon

Con l’inverno ormai alle porte e considerando i rincari delle bollette di questo periodo, chi cerca un metodo per riscaldare la propria casa senza mettere a dura prova il portafogli può far leva sulla tecnologia. Oggi segnaliamo la stufa elettrica smart a basso consumo del marchio Klarstein, proposta in sconto di 50 euro durante l’evento Offerte Esclusive Prime organizzato da Amazon per le giornate dell’11 e 12 ottobre.

Offerta sulla stufa elettrica smart di Klarstein

Con potenza fino a 2.000 W, può essere controllata anche dallo smartphone, così da monitorarne sempre il funzionamento. La si può utilizzare su ruote (il cavo in dotazione è lungo 1,5 metri) oppure con installazione a parete. Il design elegante e la forma a X dell’area riscaldante assicurano la massima efficienza energetica. Tutto questo al prezzo finale di 199,99 euro.

C’è anche la variante con il solo telecomando (senza compatibilità per smartphone a 149,99 euro, sempre in sconto di 50 euro.

Tutte le Offerte Esclusive Prime di Amazon sono a disposizione degli abbonati Prime. È possibile attivare la sottoscrizione a costo zero, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.