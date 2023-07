Ritorna su Amazon Flipper Zero: il dispositivo multifunzione per gli appassionati di Hacking

Per coloro che hanno atteso, Flipper Zero è ora disponibile su Amazon. Questo dispositivo, noto per la sua versatilità, può essere spedito direttamente a casa tua grazie al servizio Prime di Amazon. Tuttavia, è importante notare che la disponibilità è limitata.

Attualmente è disponibile su Amazon a un prezzo di 265€ con lo sconto dell’8%. Questo può essere un investimento interessante per chi è interessato alla tecnologia e alla programmazione. Tuttavia, è importante agire rapidamente, per approfittare dello sconto e soprattutto della disponibilità.

Se sei interessato a questo dispositivo, potrebbe essere una buona idea completare il tuo ordine il prima possibile.

Caratteristiche di Flipper Zero

Flipper Zero è un dispositivo hardware open-source utilizzato per interagire con sistemi per il controllo di accessi, RFID, protocolli radio e altre funzioni molto tecniche.

Fondamentalmente, si tratta di uno strumento pensato per hobby personale, ovvero per intrattenimento e apprendimento, o per hacking etico. All’atto pratico è un “dispositivo All In One portatile” che legge, copia ed emula tag a radiofrequenza, radiocomandi, chiavi di accesso digitali, tessere NFC e sistemi infrarossi.

Può essere collegato a qualsiasi componente hardware utilizzando l’interfaccia hardware GPIO per controllarlo, eseguire il proprio codice e stampare messaggi di debug sul display LCD.

Questo significa che hai il controllo totale su ciò che il dispositivo può fare. Che tu sia un professionista, un appassionato di elettronica o semplicemente una persona curiosa, questo strumento offre diverse possibilità. Se sei interessato a queste attività, potrebbe valere la pena considerare l’acquisto di questo dispositivo.

