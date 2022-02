Su Domestika corso di public speaking scontato del 75%

Se risulti tra coloro che per necessità o per ambizione in qualche modo nella loro vita si troveranno davanti a situazioni in cui sarà obbligatorio tenere dei discorsi in pubblico, questo articolo potrebbe aiutarti. Viviamo in un periodo dove dal punto di vista lavorativo è sempre più richiesta la capacità di essere sicuri di sé, e consequenzialmente la capacità di dover/saper parlare in pubblico.

E’ utile far sapere al lettore che esistono delle piattaforme online e non solo, dove vengono offerti dei corsi di formazione anche su questi argomenti. Questo è il caso della piattaforma Domestika.

Questo portale offre una vasta gamma di servizi tra i quali ci sono dei corsi per il public speaking. Se sei interessato al momento è presente un’offerta che abbassa di molto il prezzo di acquisto.

In che cosa consiste il corso

Il corso è gestito da un’abile professionista di nome Dasha Dollar-Smirnova, fondatrice di una nota agenzia di formazione in public speaking. Il corso gestito da Dasha ti insegnerà a migliorare principalmente la scelta del linguaggio da utilizzare davanti a delle platee e la sicurezza in sé stessi, aspetti che sono fondamentali oggigiorno.

Inoltre, Dasha ti insegnerà a parlare con sicurezza in pubblico e a coinvolgere i tuoi ascoltatori, conducendo un discorso convincente e adatto al pubblico che si ha di fronte.

Ti verranno insegnati degli esercizi pratici che ti consentiranno di imparare a gestire la tua voce, comunicare anche con il linguaggio del corpo ed infine imparerai a padroneggiare delle tecniche di storytelling fondamentali per il pablic speaking.

Sulla piattaforma Domestika, ancora per alcuni giorni, è disponibile il corso sul public speaking ad un prezzo vantaggioso scontato del 75%, infatti il corso è accessibile, rispetto al prezzo classico di 59,90€, a 14,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.