Su questa stampante 3D hai un super sconto con un COUPON AMAZON

Le stampanti 3D sono la moda e l’oggetto del desiderio del momento: non sono economiche, certo, ma per fortuna arrivano occasioni che è impossibile lasciarsi scappare, come quella di cui ti stiamo parlare.

Amazon mette a disposizione questo coupon di 50 euro per l’acquisto di questa stampante 3D Flashforge. Il coupon è attivabile direttamente in pagina alla voce “Applica Coupon 50€“. Lo sconto sarà così direttamente applicato al checkout.

Stampante 3D in sconto con coupon Amazon: le sue caratteristiche

Questa stampante 3D ti permetterà di scatenare in pieno la tua fantasia: grazie alla fotocamera integrata potrai registrare il processo di stampa in tempo reale e puoi monitorarne lo stato tramite FlashCloud o PolarCloud ovunque e in qualsiasi momento.

Il letto è rimovibile e riscaldante, molto più facile da smontare e adatto per vari filamenti. L’ugello rimovibile con design con fibbia ti permette di optare per una rapida sostituzione: non devi nemmeno smontare l’intero estrusore durante la manutenzione.

Silenziosa, con livellamento automatico e super conveniente: a questo prezzo, ulteriormente ribassato con il coupon Amazon, è davvero difficile trovare di meglio. Approfitta adesso dello sconto perché i coupon, come al solito, sono a disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.