Su questo notebook con Windows 11 hai un assurdo 72% di sconto su Amazon

La sorpresa del giorno su Amazon arriva su questo notebook leggero, ma potente e adatto ad ogni tipo di attività.

Ti consigliamo di approfittarne subito perché non capita spesso di poter acquistare un PC portatile con Windows 11 e processore Intel a soli 219,99 euro con uno sconto clamoroso del 72% che ti permette di risparmiare ben 570 euro.

Notebook con Windows 11 in super sconto: la scheda tecnica

Questo notebook ha un processore Intel Celeron N4020C con SSD da 128 GB e RAM DDR4 da 4 GB che ti garantiscono un’ottima velocità e fluidità nel lavoro e nello studio. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione con una scheda TF o un SSD da 1 TB per conservare tutti i tuoi file e le tue applicazioni.

Il notebook è dotato del sistema operativo Windows 11 originale che ti offre una maggiore sicurezza, produttività e divertimento. Puoi usare tutti i software desktop e le applicazioni di intrattenimento che preferisci con la massima compatibilità e stabilità.

Degno da tenere in considerazione è design sottile e leggero che lo rende facile da portare ovunque. Pesa solo 1,63 kg e ha uno spessore di 2 cm. La batteria ti assicura un’autonomia fino a 8 ore per accompagnarti nella tua giornata. Il notebook ha anche una pellicola per tastiera personalizzata in otto lingue, tra cui tedesco, francese, spagnolo e italiano, per adattarsi alle tue esigenze.

Acquista adesso il notebook su Amazon a soli 219,99 euro e approfitta di questo sconto assurdo del 72%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.