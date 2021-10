Suncall J3455: il Mini PC Intel quad-core a poco più di 100 euro

Torna con uno sconto incredibile un ottimo Mini PC di Suncall con un rapporto qualità prezzo praticamente imbattibile. Si tratta del Suncall J3455, un piccolo computer dalle buone prestazioni, equipaggiato con processore Intel, oggi ad un prezzo davvero incredibile. Si tratta di un’offerta decisamente interessante, ma su quantità limitate. Considerando l’entità dello sconto, mai come in questo caso, è davvero difficile garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione. Ragione per cui se fossi interessato, l’unico consiglio è di approfittare immediatamente dello sconto.

Mini PC Suncall J3455: caratteristiche tecniche

Il Mini PC ospita un processore Intel Celeron J3455 quad-core con una frequenza massima di 2,3GHz. A questo si affiancano 6GB di memoria RAM e un SSD da 128GB, come di consueto espandibili. È possibile sostituire il disco mSATA, così come aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici e perfino aggiungere una microSD fino a 128GB grazie al pratico slot integrato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ideale per le attività quotidiane come l’elaborazione di documenti con Office o la navigazione. Ottima alternativa anche ai tradizionali media center, unendo la praticità di un dispositivo piccolo, all’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità, ideali per il collegamento di unità esterne così da effettuare rapidamente i backup. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare simultaneamente due monitor, in estensione o mirroring, con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN, che fornisce le migliori prestazioni disponibili per la tua rete attraverso il cavo ethernet. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Un computer che non rinuncia assolutamente a nulla, oggi ad un prezzo irrisorio.

Grazie ad un coupon da ben 65 euro, il Suncall J3455 può essere acquistato su Amazon a soli 135,90 euro, prezzo più basso mai registrato.