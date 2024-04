Suona FORTE ma sta nel palmo di una mano: JBL GO 3 regina dell'estate

Se c’è una cassa Bluetooth da portare con te per tutta l’estate, quella è l’intramontabile JBL GO 3 che stupisce sempre tutti quanti. Piccola, compatta ma con una potenza tale da farti sentire in discoteca. Non smettere neanche un secondo di ascoltare la musica che più ami.

Approfitta ora dello sconto su Amazon e arriva preparato alle belle giornate. Collegati in pagina dove ti aspetta uno sconto del 42% che ti fa completare l’acquisto ad appena 25,99€. Basta un click.

Le spedizioni, come al solito, sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

JBL GO 3, la cassa Bluetooth che non ha paura di stupire

Viste le dimensioni ridotte al minimo e al cappio incorporato, la JBL GO 3 è la cassa Bluetooth perfetta per andare in giro a suon di musica. Resistente, robusta e senza compromessi.

La colleghi al tuo smartphone o a qualunque altro dispositivo senza fili e velocemente. Dopodiché puoi gestire la riproduzione sia dal tuo device che dalla cassa stessa attraverso i tasti fisici.

Non ha paura di mettersi alla prova e di fare il suo anche in situazioni “pericolose”. Tipo quali? Beh, al mare, lago o in piscina. Infatti la cassa è completamente resistente ad acqua e polvere per poter essere appena e usata in ogni dove senza tanti pensieri.

Cos’altro dirti? Ha dalla sua 5 ore di autonomia con una ricarica completa. Un lasso di tempo più che sufficiente per una mattinata o una serata a suon di divertimento.

Collegati al volo su Amazon dove trovi la mitica JBL GO 3 in colorazione rossa in sconto. Ribasso del 42% che fa crollare il prezzo ad appena 25,99€, falla tua immediatamente.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.