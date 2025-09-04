Suono da CINEMA con questo sistema Audio a 9.1.4 di Samsung (-355€)

Il sistema Samsung con Audio a 9.1.4 è un set di dispositivi che rendono il cinema a portata di casa. È dedicato a chi vuole davvero una marcia in più in casa e non si accontenta della semplice soundbar. Inoltre è un modello 2025 quindi nuovissimo sul mercato ed è disponibile in colorazione Titan Black. Mettilo in carrello a soli 484 euro invece di 839 euro su Amazon approfittando dello sconto del 41% e del codice IT15Y da usare al pagamento.

Il nome effettivo del modello è il SAMSUNG Soundbar HW-Q930F/ZF Serie Q e include al suo interno ben 4 prodotti differenti. Nonostante alla vista siano solo questi, in realtà il sistema ha ben 17 speaker differenti che in termini di resa fanno una bella presenza e differenza. Sistemali nel tuo salotto o nella tua sala cinema in modo ottimale per ottenere il massimo e sentirti nel vivo di ogni scena. Da oggi non solo le immagini sono bellissime con il televisore che possiedi ma anche l’audio non scende a compromessi facendoti diventare parte integrante di film, serie tv e qualunque altro contenuto tu voglia visualizzare.

Il set è composto dalla soundbar lunga più di un metro, dal subwoofer e da due casse aggiuntive. Già solo con le caratteristiche precedentemente elencate sai già di avere un prodotto eccellente a disposizione ma sappi che le sue features non finiscono qui. Infatti Samsung integra all’interno del prodotto lo SpaceFit Sound Pro ossia il sistema che analizza l’ambiente e come è costituito per calibrare in automatico il suono e renderlo non solo su misura ma anche intenso e ricco di sfumature. Con Dolby Atmos e DTS:X gli effetti sonori sono vividi e bellissimi. In più hai a disposizione diverse modalità da selezionare per ogni occasione.

Metti in carrello a soli 484 euro invece di 839 euro su Amazon il tuo set SAMSUNG Soundbar HW-Q930F/ZF Serie Q. Usa il codice IT15Y per l’extra sconto in carrello, hai tempo fino a mezzanotte.