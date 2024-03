Super Fibra Limited Edition: PROMO a 24,99 euro

L’offerta Super Fibra Limited Edition di WINDTRE rappresenta un’affascinante opportunità per chi desidera assicurarsi una connessione internet domestica di eccellenza tramite fibra ottica. La promozione è adatta sia ai nuovi clienti che alla vasta famiglia di appassionati del gestore arancione.

Super Fibra Limited Edition: i dettagli

La promozione Super Fibra Limited Edition è disponibile a partire da soli 24,99€ al mese, garantendo così un accesso conveniente a una connessione internet affidabile e performante. Inoltre, il vantaggio per i già clienti include un canone mensile ancora più conveniente. Infatti, per chi già possiede una SIM con WINDTRE il prezzo della promozione parte da soli 22,99 euro mensili.

Grazie a una velocità fino a 2,5 Gbps, questa offerta offre una navigazione fluida e veloce in grado di soddisfare tutte le esigenze domestiche.

Attivando l’offerta online è possibile approfittare dei prezzi promozionali che includono anche l’attivazione gratuita per FTTC e FTTH. In caso di copertura in Aree Bianche, è previsto un contributo iniziale di 19,99 euro. Inoltre, le chiamate sono incluse senza limiti verso qualsiasi gestore sia di rete fissa che di rete mobile.

Quest’offerta è pensata per coloro che cercano una soluzione per avere internet senza limiti a casa, con il vantaggio di una promozione dalla durata limitata che rende l’attivazione conveniente. L’opzione di aggiungere servizi per aumentare la sicurezza e la comodità della propria connessione domestica la rende ancora più invitante.

Come attivarla?

Per attivare questa imperdibile offerta o per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore oppure contattare direttamente l’assistenza clienti. È fondamentale verificare la copertura nella propria area per assicurarsi che il servizio sia fruibile al meglio e che si possano apprezzare appieno i benefici della fibra ottica ad alta velocità.

La Super Fibra Limited Edition di WINDTRE si presenta come un’opportunità irripetibile per chi desidera una connessione internet affidabile, veloce e conveniente, arricchita da servizi aggiuntivi per garantire una navigazione sicura e protetta.