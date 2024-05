Dimentica le disavventure legate al tuo telefono quando sei all'estero, scegli un'eSIM

Utilizzare lo smartphone all’estero può essere complicato: usciti dai confini dell’UE, infatti, bisogna fare i conti con costose tariffe a consumo che, inevitabilmente, costringono i viaggiatori a scegliere tra una spesa enorme e ridurre drasticamente l’uso dello smartphone. C’è, però, una soluzione: con una eSIM è possibile avere Internet all’estero sul proprio smartphone in modo davvero semplice e, soprattutto, spendendo poco.

Uno degli operatori di riferimento per attivare una eSIM internazionale è Saily. Il servizio di Nord Security, creatori di NordVPN, propone tante opzioni differenti per attivare una eSIM all’estero. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il sito ufficiale di Saily, tramite il box riportato qui di sotto.

Come avere Internet all’estero con le eSIM di Saily

Assicurarsi una eSIM da usare all’estero con Saily è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale del servizio e selezionare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio. A questo punto, è necessario scegliere il piano eSIM da attivare, considerando la durata del soggiorno e, soprattutto, il quantitativo di traffico dati di cui si ha bisogno. Le promozioni partono da pochi euro.

Completato l’acquisto della eSIM, sarà sufficiente seguire una semplice procedura online per installare la SIM virtuale all’interno del proprio smartphone. Naturalmente, è necessario avere a disposizione uno smartphone con supporto alle eSIM per poter continuare con la procedura.

Una volta installata la eSIM, basterà attivarla subito prima di partire. In questo modo, l’accesso a Internet sarà disponibile già dal primo giorno del proprio soggiorno, senza la necessità di dover acquistare una SIM una volta giunti nel Paese che sarà la metà del viaggio.

Per tutti i dettagli è possibile accedere al portale di Saily tramite il box qui di sotto.