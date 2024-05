Vacanze all'estero? Basta una eSIM per avere Internet sullo smartphone

Prima di partire per le vacanze all’estero è utile installare sul proprio smartphone una eSIM, in modo da assicurarsi la possibilità di poter accedere a Internet anche al di fuori dei confini nazionali, dove la tariffa del proprio operatore non è valida. Le eSIM internazionali sono oramai un servizio essenziale per i viaggiatori, garantendo un accesso facile e con costi ridotti a Internet, in qualsiasi Paese.

Il funzionamento è semplice: prima di partire per le vacanze all’estero è possibile acquistare e installare una eSIM sul proprio smartphone (che dovrà supportare l’utilizzo di SIM virtuali). Il piano tariffario abbinato alla eSIM potrà poi essere attivato all’occorrenza, in modo da avere Giga di traffico dati da utilizzare per navigare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

La soluzione giusta per attivare una eSIM per avere Internet durante una vacanza all’estero è Saily. Il servizio di eSIM di Nord Security, l’azienda alle spalle di NordVPN, offre tante opzioni tra cui scegliere, con decine e decine di Paesi supportati e costi a partire da pochi euro. Per verificare le offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Saily, tramite il box qui di sotto.

Vacanze all’estero: per Internet bastano le eSIM di Saily

Accedere alle proposte di Saily per una eSIM da usare durante una vacanza all’estero è facile. La procedura da seguire è la seguente:

raggiungere il sito ufficiale di Saily

scegliere e attivare il piano tariffario desiderato

installare la eSIM sul proprio smartphone (seguendo le indicazioni fornite; si usa un codice QR)

attivare la eSIM prima di partire in modo da avere Internet in vacanza all’estero

Con Saily, quindi, è facile poter accedere a Internet all’estero. Per verificare le opzioni disponibili è sufficiente seguire il box qui di sotto.