Digitale Terrestre 2024: un nuovo canale arriva sulla piattaforma

Il nuovo digitale terrestre continua a introdurre novità in questo 2024. Nonostante alcune defezioni dovute a tecnologie rinnovate e perdita di alcune emittenti, oggi possiamo annunciarvi l’arrivo di un nuovo canale TV sulla piattaforma. Una notizia che sta interessando tutti i cittadini beneficiari di questa novità.

Si tratta del nuovo Canale 1 Lombardia, inserito nel Mux Locale 4 proprio nell’omonima regione. Puoi trovarlo alla LCN 179. Se non lo vedi probabilmente il tuo televisore o decoder deve ancora effettuare la risintonizzazione automatica dei canali. In questo caso hai due possibilità.

Puoi aspettare che il tuo dispositivo si aggiorni da solo avviando la procedura in modo automatico e introducendo solo da quel momento il nuovo canale. Se invece non stai più nella pelle di vedere Canale 1 Lombardia e sei curioso di scoprirne le programmazioni, puoi forzare la risintonizzazione dei canali tramite il menù dal tuo telecomando per avere subito le novità 2024 del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: con il 2024 tante novità in arrivo

Durante tutto il 2024 in corso ci aspettiamo novità in arrivo sul Digitale Terrestre. Per riuscire a vedere il nuovo Canale 1 Lombardia devi essere dotato di un dispositivo compatibile con le nuove tecnologie di trasmissioni preparate anche per ricevere il nuovo DVB-T2. Se ancora non lo hai fatto ti consigliamo di provvedere subito.

Invece di buttare via il tuo vecchio televisore ancora funzionante puoi dargli nuova vita grazie a un Decoder DVB-T2 di qualità. Il più acquistato su Amazon è il Decoder Fenner a soli 18,99€. Si tratta di un ottimo dispositivo, compatibile anche con la tecnologia Dolby Digital+ e dotato di sintonizzazione automatica.

Quest’ultima garantisce una lista di canali TV sempre aggiornata ad ogni cambiamento. Inoltre, il Decoder Fenner supporta anche il collegamento di storage esterni tramite porta USB-A per poter vedere qualsiasi contenuto direttamente sul tuo televisore.