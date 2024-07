Sky offre i pacchetti TV e Sport con Sky Wifi a 39,90 euro al mese

Sky offre ai nuovi clienti la possibilità di attivare Sky TV, Sky Sport Sky Wifi in unico pacchetto a prezzo scontato. La proposta della media company del gruppo Comcast è davvero allettante se si pensa che il costo dell’offerta è di 39,90 euro al mese per 18 mesi e consente di ottenere un risparmio di ben 41,90 euro al mese rispetto ai prezzi di listino standard! Con questa conveniente promo Sky il canone di Sky Wifi passa infatti da 29,90 a 20,90 euro mensili, mentre il costo dei pacchetti Sky TV e Sky Sport scende rispettivamente a 9,90 e 10 euro al mese. I cospicui sconti consentono quindi di avere l’intrattenimento e lo sport di Sky a cifre notevolmente inferiori di quelle previste dal listino Sky Smart.

La connessione di Sky Wifi e la TV di Sky con il nuovo decoder Sky Stream incluso

Il cliente che decide di aderire all’offerta combinata della TV di Sky con Sky Wifi si assicura l’accesso al meglio dell’intrattenimento televisivo e della connettività. Il pacchetto Sky TV propone un ampio ventaglio di serie incluse le produzioni Sky Original e le esclusive HBO come House of the Dragon, nonché i documentari di storia, natura, scienza, tecnologia, arte e musica. Il pacchetto comprende inoltre i reality e gli show televisivi più popolari, tra cui Xfactor, MasterChef, Quattro matrimoni e Pechino Express.

Le emozioni del grande sport trovano invece spazio sui canali del pacchetto Sky Sport. La Serie A con 3 partite per turno si unisce nfatti alla nuova Champions League, all’Europa League, alla Conference League alla Premier League e alla Bundesliga, ma non manca lo spazio per i motori con Formula 1, WRC, MotoGP e Superbike. Tra le discipline in esclusiva su Sky ci sono anche tutti i tornei ATP/WTA 1000, 500 e 250 di tennis, la NBA, il rugby, il golf, l’atletica, il padel e la pallanuoto.

Dallo scorso 3 giugno Sky include in tutti i nuovi abbonamenti il nuovo decoder Sky Stream in comodato d’uso gratuito. Il dispositivo funziona esclusivamente in streaming ma è dotato di ingresso per l’antenna digitale terrestre. Il sistema operativo proprietario Entertainment OS installato a bordo supporta i profili utente, tutti i servizi interattivi di Sky, la funzionalità Playlist (che sostituisce di fatto le registrazioni dei vecchi Sky Q), un motore di ricerca avanzato con tanto di comandi vocali e un innovativo sistema di suggerimenti basato sulla cronologia di visione di ogni utente.

La connessione Sky Wifi è un po’ il fiore all’occhiello dell’offerta combinata, perché con la promo si accede per soli 20,90 euro al mese ad un servizio di connettività 100% in fibra ottica o fibra misto rame (a seconda della copertura presente in zona) con velocità fino a 1 Gb/s in FTTH e 200 Mb/s in FTTC. La rete Sky è ottimizzata per lo streaming e il gaming online, due attività da sfruttare appieno con il modem Sky Wifi Hub con Wi-Fi sferico concesso in comodato d’uso senza costi aggiuntivi.