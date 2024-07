Parti in vacanza all'estero con Saily e dimentica il roaming

Se quest’estate hai in programma una vacanza fuori dall’Europa, al di là della pianificazione del viaggio non dimenticarti la scheda per connetterti a Internet con il tuo smartphone. Tra le soluzioni più interessanti si annovera Saily, servizio di eSIM internazionale sviluppato da Nord Security (la stessa azienda che sta dietro a NordVPN) con l’obiettivo di agevolare la connettività all’estero e abbattere i costi del roaming. Per i piani e i prezzi disponibili, visita questa pagina del sito ufficiale.

Convenienza e semplicità d’uso sono i principali punti di forza di Saily. Conveniente perché offre numerosi piani, che si adattano a qualsiasi esigenza e budget. E facile perché è sufficiente installare l’app e attivare il piano scelto per poter navigare nel Paese desiderato evitando i costi salati del roaming.

Come funziona Saily

Il funzionamento di Saily è semplice e alla portata di tutti. Il primo passaggio prevede la scelta del Paese in cui si è diretti, ad esempio gli Stati Uniti. Nella nuova pagina che si apre bisogna poi scegliere il piano desiderato tra quelli proposti: per gli USA i piani variano da 1 GB a 20 GB, con le opzioni intermedie rappresentate da 3, 5 e 10 GB. Si procede quindi con il pagamento.

Fatto questo, occorre ora scaricare l’app Saily sul proprio dispositivo e configurare l’eSIM. Infine, è sufficiente attivare il piano prima della partenza con l’aereo, in modo da avere una connessione Internet da subito. Per procedere con l’attivazione, è sufficiente premere sul pulsante Attiva eSIM nell’applicazione Saily.

Visita la pagina dedicata di Saily per scegliere la nazione dove andrai in vacanza e il piano desiderato, quindi scarica l’app sul tuo dispositivo e prima di decollare attiva l’eSIM dall’applicazione.