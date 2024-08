Super OFFERTA Caffè Borbone sulle Capsule Lavazza A Modo Mio

Scopri quanto è buono il vero espresso napoletano dalla tua macchina Lavazza A Modo Mio grazie alle Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu. Oggi non serve spendere una fortuna per bere un buon caffè e fare un viaggio a Napoli ad ogni sorso. Acquistale ora a soli 0,22€ l’una!

Addirittura, acquistandone di più puoi ottenere fino al 5% di extra sconto! Niente male vero? Tra l’altro, con un ordine di almeno 30€, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero grazie a PayPal e alla sua formula super vantaggiosa “Paga in 3 Rate”. La consegna gratuita è un omaggio del venditore.

Capsule Don Carlo Miscela Blu: Caffè Borbone per Lavazza A Modo Mio

Con una macchina Lavazza A Modo Mio puoi portare a casa tua o in ufficio il vero espresso napoletano grazie alle Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu. L’ottimo livello di tostatura le rende una vera e propria specialità nel mondo del caffè. Acquistale adesso in offerta su eBay.

Il perfetto dosaggio tra Arabica e Robusta ha portato alla realizzazione di questo incredibile caffè dal gusto equilibrato. Al palato la tazza è vellutata e cremosa, proprio come al bar o meglio, proprio come a Napoli. Lasciati travolgere dal suo gusto avvolgente e profondo.

L’aroma intenso e persistente è caratterizzato da un perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità. Acquistale subito a soli 0,22€ l’una.