Super offerta Ho. Mobile: 200 GB, 5G e SIM gratis a soli 9,99€

Ho. Mobile lancia un’offerta imperdibile per chi desidera una connessione veloce in 5G e un ampio pacchetto di dati a un prezzo competitivo. Con soli 9,99€ al mese, tutti possono accedere a 200 GB in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati, senza costi nascosti e con una gestione completamente trasparente.

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, e chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena e altri operatori virtuali può approfittare di un’attivazione scontata a soli 2,99€ e ricevere la SIM gratis. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale di Ho Mobile.

Perché scegliere Ho. Mobile?

Oltre all’offerta da 200 GB in 5G, Ho. Mobile mette a disposizione servizi esclusivi per garantire un’esperienza utente senza problemi. L’operatore adotta una politica zero sorprese, con un blocco automatico dei servizi a pagamento e la possibilità di attivare o disattivare le opzioni direttamente dall’app ufficiale.

Un altro vantaggio è la modalità riparti, che consente di rinnovare l’offerta prima della scadenza mensile nel caso in cui i Giga disponibili finiscano prima del previsto. Inoltre, grazie alla rete Vodafone, Ho. Mobile garantisce una copertura estesa e una connessione stabile in tutto il territorio nazionale. L’offerta include anche il roaming in Europa, con 12,60 GB di traffico utilizzabili nei Paesi UE senza costi aggiuntivi.

Attivare l’offerta è facile e veloce. Si può ordinare la SIM online con consegna gratuita o acquistare direttamente in negozio. Chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena e altri MVNO paga solo 2,99€ di attivazione, mentre per tutti gli altri il costo è di 9,99€.

Con 9,99€ al mese, 200 GB in 5G, attivazione scontata e SIM gratuita, Ho. Mobile si conferma tra le scelte più convenienti del mercato mobile. Per approfondire meglio la promozione e attivarla vai sul sito di Ho.Mobile.