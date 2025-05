Super offerta Roborock Qrevo S5V: risparmia ora 90€

I robot aspirapolvere per la casa si dividono in due categorie: quelli di fascia media che aspirano e basta e i top di gamma, come il Roborock Qrevo S5V, che non solo aspira, ma lava e asciuga, svuota automaticamente il serbatoio della polvere e ha un sistema di navigazione intelligente e mappatura della stanza di assoluto livello. Se vuoi un dispositivo di assoluto livello il Roborock Qrevo S5V è quello che fa per te. Ora su Amazon puoi ottenere uno sconto di 90€ per acquistarlo a soli 679,99€.

3 ragioni per scegliere il robot aspirapolvere Roborock Qrevo S5V

Aspirazione super potente da 12.000 Pa

Navigazione smart con rilevamento ostacoli

Lavaggio efficace con doppia spazzola rotante sollevabile

La migliore tecnologia applicata alle pulizie dei pavimenti

Presentare tutte le funzionalità e le caratteristiche del robot aspirapolvere Roborock Qrevo S5V è quasi impossibile, visto il numero di specifiche che lo rendono così potente, intelligente e versatile. Giusto per incuriosirti e suggerirti la convenienza di questo dispositivo ricordiamo che il robot aspirapolvere Roborock Qrevo S5V è dotato di sistema di aspirazione HyperForce da 12.000 Pa, triplo sistema antigroviglio, stazione multifunzionale all-in-one con svuotamento della polvere e riempimento automatico del serbatoio.

Non è finita qui. Nello stesso robot troviamo il sistema di lavaggio automatico dei panni e asciugatura ad aria calda, un doppio panno rotante, la spazzola interamente in gomma e la tecnologia di navigazione LiDAR PreciSense che non solo supporta l’aggiramento degli ostacoli ma permette anche di mappare fino a 4 piani e di passare da uno all’altro in maniera automatica adattandosi alle diverse superfici.

Dall’app, poi, puoi avere un controllo ancora maggiore e personalizzato per definire zone da non pulire (per esempio la cameretta dove i bambini stanno giocando o lo spazio per il cane). Con il robot aspirapolvere Roborock Qrevo S5V la pulizia della casa diventa quasi un divertimento.

Ideale per chi…

Convive con animali e vuole una casa sempre pulita

Ha una casa grande e poco tempo per pulire

Vuole un robot completo e attento ai dettagli

Il Roborock Qrevo S5V è uno dei migliori robot aspirapolvere in circolazione e l’offerta per acquistarlo a 679,99€ con il coupon di 90€, è un affare da cogliere al volo.