 Super prezzo su eBay per l'Apple iPad 11 (2025) con A16 e 128GB
Approfitta anche tu di questa occasione per avere il mitico Apple iPad 11 del 2025 con chip A16 e 128GB di memoria a un ottimo prezzo.
Tecnologia Mobile
Se vuoi un iPad senza dover spendere un capitale dai un’occhiata a questa strepitosa occasione che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello il mitico Apple iPad 11 (modello del 2025) a soli 329,17 euro, invece che 346,49 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento.

Per ciò che potrai ottenere questo è uno dei migliori prezzi di sempre e dunque non è da farselo scappare. Potrai risparmiare su un prezzo già scontato altri 17 euro circa, grazie al codice segreto. Inoltre la promozione ti permette di scegliere il pagamento in tre comode rate da 115,50 euro a interessi zero con Klarna.

Apple iPad 11 (2025): qualità top e prezzo shock

Ovviamente sui dispositivi Apple non si discute, anche se sono datati garantiscono sempre ottime prestazioni e durano nel tempo con aggiornamenti continui per molti anni. Infatti anche l’Apple iPad 11 del 2025 offre ottime performance e grande durabilità. È dotato del potente chip A16 Bionic con CPU a 5 Core e GPU a 4 Core, più una RAM da 6 GB.

Offre un’archiviazione da 128 GB che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri senza fare troppi sacrifici. E poi è dotato di un generoso display liquid retina da 11 pollici con retroilluminazione LED e tecnologia IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. Ha una fotocamera posteriore da 12 MP, la connettività WiFi 6 per internet veloce e la connessione Bluetooth 5.3 per garantire zero latenza con i tuoi dispositivi. Senza dimenticare che garantisce un’autonomia di 10 ore di navigazione web.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara e per non perderla devi fare in fretta. Perciò prima che sparisca nel nulla vai su eBay e acquista il tuo Apple iPad 11 (modello del 2025) a soli 329,17 euro, invece che 346,49 euro, inserendo il codice promozionale FEB26 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Pubblicato il 20 feb 2026

Michea Elia
20 feb 2026
