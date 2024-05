Super PROMO Cyberghost: -82% e clausola di rimborso di 45 giorni

Per chi non lo conoscesse, CyberGhost VPN è un servizio che protegge gli utenti dalle minacce verso privacy e dati, consentendo alla fine di navigare in modo sicuro e privato. Con l’attuale Super PROMO, hai l’opportunità d’oro di abbonarti a un prezzo praticamente regalato.

La promozione attuale è un vero affare: abbonamento biennale, con 2 mesi extra, a soli 2,19 € al mese. Questo significa un notevole risparmio dell’82% rispetto al piano mensile standard.

Super PROMO Cyberghost: tutti i vantaggi

CyberGhost VPN si distingue per la sua velocità e affidabilità. I server, che riescono a raggiungere performance fino a 10 Gbps, assicurano uno streaming senza interruzioni e una navigazione senza pop-up e annunci pubblicitari vari. La politica no-log garantisce che le tue attività rimangano private, mentre la crittografia AES a 256 bit, lo split tunneling e il kill switch offrono una protezione di livello militare.

Compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS, CyberGhost VPN si adatta a una varietà di dispositivi. La funzione di protezione Wi-Fi pubblico è una ulteriore testimonianza di quanto questo servizio sia efficace contro gli attacchi informatici in reti non sicure. E se hai bisogno di assistenza, il supporto clienti è disponibile 24/7.

La Super PROMO di CyberGhost VPN è un’occasione da non perdere se stai cercando una soluzione VPN completa e conveniente. Con la garanzia di rimborso di 45 giorni, puoi testare il servizio senza rischi. Visita il sito ufficiale per scoprire il piano più adatto a te e naviga in totale sicurezza e libertà.