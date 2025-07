Super Promo su eBay: Dyson V12 Detect Slim, leggero e potente

Rivoluziona il tuo modo di pulire la casa grazie all’ottimo Dyson V12 Detect Slim. Questo aspirapolvere, leggero e potente, è davvero un gioiellino della tecnologia. Oggi lo trovi in super promozione su eBay a un prezzo incredibile. Acquistalo adesso a soli 434 euro, invece di 649 euro.

Oltre al 26% di sconto già applicato sul prezzo dell’articolo, puoi ottenere un ottimo extra sconto del 10% inserendo il coupon LUGLIO25. Lo spazio dove applicarlo lo trovi all’interno della pagina dei metodi di pagamento, alla casella Codici Sconto. Un’occasione imperdibile per un risparmio top.

La consegna gratuita è inclusa nella promozione. Pensa che stai acquistando direttamente dallo Store Ufficiale Dyson, con tutti i vantaggi del caso. Inoltre, con il Tasso Zero di PayPal o Klarna, puoi pagare in 3 rate senza interessi. Scegli questa formula vincente per approfittare dell’ottima offerta e pagare un po’ alla volta.

Dyson V12 Detect Slim: la pulizia diventa un piacere

Veloce, potente e leggero, il Dyson V12 Detect Slim è oggi protagonista di un’ottima offerta su eBay. Al prezzo imperdibile di 434 euro, rivoluzionerà il tuo modo di pulire casa. Grazie alle sue funzionalità di altissima qualità renderà la pulizia un piacere. Sfrutta il coupon LUGLIO25 per ottenere un extra sconto del 10%.

Dotato di un potente laser, rileva le particelle microscopiche di polvere, per un’aspirazione ancora più precisa. Questo aspirapolvere senza filo è davvero spettacolare. Con 150W di potente aspirazione non lascia scampo allo sporco. Grazie al sistema anti-groviglio peli e capelli vengono aspirati senza bloccare la spazzola.

Utilizza la Spazzola Laser Slim Fluffy per i pavimenti e la Spazzola Direct Drive per pulire ogni tipo di superficie. Con una batteria speciale, hai fino a 60 minuti di aspirazione senza cali di pressione. Ordina ora il tuo Dyson V12 a soli 434 euro, invece di 649 euro.