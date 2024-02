SUPER SCONTO Amazon su mouse e tastiera wireless Logitech

Grande occasione per allestire la postazione desktop ideale: grazie all’offerta di Amazon in corso, oggi è possibile acquistare Logitech MK295 approfittando di uno sconto di ben 23 euro rispetto al listino ufficiale. È il kit che include mouse e tastiera wireless perfetti per la produttività, ma non solo, anche per lo studio e per il tempo linero (gaming compreso). L’autonomia delle batterie arriva rispettivamente a 36 e 18 mesi.

Logitech MK295: forte sconto su Amazon

La connessione con il computer e con tutti gli altri dispositivi compatibili avviene attraverso un unico ricevitore USB incluso nella confezione. Si può ovviamente contare sul layout italiano QWERTY e sulla tecnologia SilentTouch che rende silenzioso ogni tocco o click. Tra le altre caratteristiche vale la pena citare la presenza di 8 pulsante di scelta rapida, del tastierino numerico e dei tasti per il controllo dei contenuti multimediali. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Ricapitolando: grazie all’offerta in corso è possibile acquistare il kit Logitech MK295 al prezzo finale di soli 31 euro invece di 54 euro come da listino, con un risparmio di 23 euro. Non è necessario attivare coupon né inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello. La colorazione è quella bianca, elegante e minimalista, visibile in queste immagini. Le migliaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già messo alla prova l’articolo lo promuovono con una media voto molto alta, a testimonianza della sua qualità.

Il prodotto è venduto direttamente dall’e-commerce e spedito senza imballaggio Amazon aggiuntivo, nel nome della sostenibilità, con la consegna gratuita assicurata in un paio di giorni per gli abbonati Prime. Per maggiori informazioni rimandiamo alla descrizione completa. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.