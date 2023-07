-110€ per questo Mini PC di Beelink con CPU Intel

Grazie al doppio sconto di oggi su Amazon, c’è la possibilità di allungare le mani su Beelink Mini S al suo prezzo minimo storico. Il Mini PC è infatti protagonista di un’offerta di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Si tratta di un modello adatto sia a gestire le operazioni della produttività quotidiana che le sessioni di studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale. Chi l’ha già messo sulla propria scrivania lo ha promosso con centinaia recensioni positive e un voto medio che si attesta a 4,4/5 stelle.

Il doppio sconto di Amazon su Beelink

Il comparto hardware è di tutto rispetto, come dimostrano le specifiche tecniche integrate: processore Intel N5095 di undicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile con ulteriori 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0 per la connettività wireless, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, quattro porte USB 2.0, slot Ethernet per la connessione cablata e jack audio. È inclusa nella spesa la licenza ufficiale Microsoft per il sistema operativo Windows 11 Pro, così da poter contare sull’accesso immediato a tutti gli aggiornamenti rilasciati. Ulteriori dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie al doppio sconto proposto oggi da Amazon c’è la possibilità di acquistare Beelink Mini S al prezzo finale di soli 149 euro. Come fare per approfittarne? È sufficiente attivare il coupon dedicato, che va ad aggiungersi alla riduzione della spesa applicata in automatico dall’e-commerce.

Vale infine la pena segnalare la possibilità di ottenere la spedizione gratuita con la consegna a domicilio senza spese aggiuntive entro un giorno. In altre parole, chi decide di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC già domani, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.

