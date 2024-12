SUPER SCONTO sui nuovi auricolari wireless Xiaomi Buds 5

Appena lanciati sul mercato e destinati a far registrare un ennesimo record di vendite, come i modelli precedenti, i nuovi Xiaomi Buds 5 sono già in forte sconto su Amazon. Si tratta degli auricolari wireless perfetti per ascoltare la musica e i podcast, così come per gestire le telefonate in movimento e per il collegamento a tutti i dispositivi. Non lasciarti sfuggire l’offerta a -39%.

Xiaomi Buds 5 in forte sconto su Amazon

Integrano la tecnologia Qualcomm aptX Lossless con driver a doppio magnete da 11 per bassi potenti e audio ad alta risoluzione, affiancata dal sistema Harman AudioEFX per la sintonizzazione e da un triplo microfono per la riduzione del rumore supportata dall’intelligenza artificiale, efficace anche nei contesti più caotici o i presenza di vento. Sono leggeri e compatti (solo 4,2 grammi per ogni auricolare), grazie al design in-ear studiato nei minimi dettagli, nel nome dell’ergonomia. La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’autonomia fino a 39 ore garantita dalla custodia di ricarica in dotazione. Trovi altre informazioni nella descrizione completa.

Approfitta del forte sconto (-39%) disponibile in questo momento e acquista Xiaomi Buds 5 al prezzo minimo di 60,99 euro, invece di 99,99 euro come da listino ufficiale, con un forte risparmio. La colorazione è Ceramic White, quella visibile in queste immagini.

Se li ordini subito, i nuovi auricolari wireless arriveranno a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Se si tratta di un regalo di Natale, non ci sono problemi: per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo fino al 15 gennaio.