SUPER SCONTO per il KIT completo per la MANICURE!

La tua manicure o pedicure non sarà più la stessa grazie a questo kit targato HoMedics! Con questo kit non solo avrai ben 12 accessori, ma anche una ventola per l’asciugatura delle unghie e un macchinario per ammorbidire le cuticole! Tutto questo per appena 35,49€ grazie allo sconto a tempo limitato!

Tutte le caratteristiche del kit per manicure

Questo set completo è dotato di 12 accessori per prenderti cura delle tue unghie in modo completo, garantendo risultati eccellenti. Questo modello offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare tutte le tue esigenze di cura delle unghie. Con dischi modellanti a grana grossa e fine, puoi modellare e lucidare le unghie con precisione e efficacia. Gli accessori per la rimozione della pelle secca assicurano un aspetto impeccabile eliminando delicatamente la pelle secca e ruvida.

Le punte leviganti spesse e fini in zaffiro ti consentono di levigare e smussare le unghie con facilità, mentre la punta con testa curva è perfetta per raggiungere gli angoli difficili. La ventola asciugasmalto integrata ti permette di asciugare rapidamente lo smalto dopo l’applicazione, garantendo un risultato impeccabile in pochi istanti.

Ma le caratteristiche di questo set non finiscono qui. La vaschetta per ammorbidire con idrobolle nella parte posteriore del dispositivo offre un tocco aggiuntivo, consentendoti di goderti un rilassante idromassaggio alle mani, il quale assicura di ammorbidire le cuticole.

Grazie a questo kit potrai dimenticare calli, duroni e screpolature: i tuoi piedi saranno morbidi e lisci come seta, mentre le tue unghie avranno un aspetto superlativo!

Prendi subito questo kit per la manicure e la pedicure a soli 35,49€ invece dei classici 49,99€ di listino!