SUPER SCONTO su Sky box con Sky TV, Netflix e Sky Cinema

Vale la pena segnalare la grande occasione proposta oggi da Amazon sullo Sky box con il decoder Sky Q incluso e tre mesi di intrattenimento in compagnia di tutti i contenuti di Sky TV, Netflix e Sky Cinema: grazie allo sconto del 31% proposto dall’e-commerce è al prezzo stracciato di soli 27 euro.

Sky box con Sky TV, Netflix e Sky Cinema a -31%

Cosa include? Oltre al dispositivo, da collegare a Internet e al televisore per l’accesso a tutti i contenuti on demand, ci sono film, show, serie TV e documentari per tutta la famiglia. Un esempio? Tutte le puntate di X Factor, da vedere subito. Alla fine del trimestre sarà possibile rinnovare l’abbonamento oppure cancellarlo senza costi aggiuntivi (la disdetta va effettuata con un preavviso di 30 giorni). Se vuoi saperne di più, consulta la descrizione completa.

In merito a Netflix, si tratta dell’abbonamento Standard che permette di eseguire lo streaming dei contenuti su due dispositivi in contemporanea. Per tutti gli altri dettagli e per approfittare della promozione che offre Sky box a soli 27 euro rimandiamo alla scheda del prodotto.

Vale infine la pena segnalare che la promozione è di Amazon: l’e-commerce si occupa infatti direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno agli abbonati Prime. In altre parole, chi decide di approfittarne ed effettuare subito l’ordine lo riceverà a casa già entro domani senza spese extra per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.