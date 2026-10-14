Super tempesta solare: quali sarebbero le conseguenze

Nel 1985 una super tempesta solare chiamata “Evento di Carrington” sorprese il mondo. Se una tempesta geomagnetica di portata paragonabile a quella dovesse raggiungere il nostro pianeta, quali sarebbero le conseguenze su uomini e macchine? Una domanda più che legittima che si sono posti scienziati e ricercatori del USGS e alla quale hanno cercato di rispondere in un articolo molto interessante.

L’11 novembre 2025, un’aurora boreale, solitamente visibile solo in luoghi come Canada e Alaska, aveva stupito gli abitanti degli Stati Uniti che si erano presi del tempo per osservare il cielo. Oltre allo spettacolo piacevole in cielo, questa tempesta geomagnetica ha anche causato lievi disagi tra cui un’interruzione di circa 30 minuti delle trasmissioni radio ad alta frequenza in Europa, Africa e Asia.

Questo particolare evento aveva anche causato il ritardo nel lancio del satellite ESCAPADE della NASA. Gli scienziati hanno anche voluto sottolineare che questa “aurora boreale” non programmata “è servita a ricordare che il Sole si trova ancora in una fase attiva e, di conseguenza, aumenta il potenziale di eventi meteorologici spaziali che possono influenzare le tecnologie terrestri da cui dipendiamo quotidianamente“, come una super tempesta solare.

Le conseguenza di una super tempesta solare

Jeffrey J. Love, geofisico dell’USGS e consulente per la ricerca geomagnetica, ha spiegato quali sarebbero le conseguenze di una super tempesta solare: “Questo studio dimostra che un’intensa tempesta magnetica potrebbe essere molto più pericolosa di quanto il settore della trasmissione di energia elettrica sia preparato ad affrontare. Queste grandi tempeste sono eventi che si verificano una volta ogni 100 anni, quindi, sebbene rari, possono comunque avere conseguenze potenzialmente gravi“.

I campi geoelettrici sono correnti elettriche naturali che scorrono nel sottosuolo quando le tempeste solari perturbano il campo magnetico terrestre. Queste correnti variano a seconda della geologia locale e possono essere più intense in alcune regioni rispetto ad altre. Utilizzando decenni di dati geomagnetici e misurazioni della conduttività terrestre provenienti da tutto il paese, lo studio ha rilevato che le regioni orientali e del Midwest degli Stati Uniti sarebbero le più colpite. Il substrato roccioso al di sotto di queste regioni, che includono molti dei maggiori centri abitati e infrastrutture critiche del paese, è più esposto a campi geoelettrici carichi che possono interferire con i sistemi di alimentazione elettrica.

Secondo gli scienziati continueranno a verificarsi tempeste geomagnetiche e le loro aurore boreali. Lo studio tranquillizza: “La maggior parte sarà di lieve entità“. Tuttavia, occorre tenere presente che la possibilità di una super tempesta solare rimane concreta.